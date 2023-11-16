ويبر: اتفاقية الهجرة الإيطالية الألبانية تعزز الحدود الخارجية

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

ستراسبورغ ـ أبدى زعيم حزب الشعب الأوروبي ورئيس الكتلة الشعبية بالبرلمان الأوروبي مانفريد ويبر، رضاه عن الاتفاقية الموقعة بين إيطاليا وألبانيا لإدارة تدفقات الهجرة، والتي تقضي بإقامة مراكز استقبال مؤقتة للمهاجرين في هذه الأخيرة.

وفي تصريحات لمجموعة (أدنكرونوس) الإعلامية الإيطالية الخميس، قال السياسي البافاري: “أنا أؤيد الاتفاقية”، مبيناً أن “أي قرار من شأنه أن يسهم بكسر نموذج أعمال المتاجرين بالبشر وتقليل عدد الوافدين غير النظاميين إلى أوروبا، بما يتماشى وقيمنا وقوانيننا الأساسية، يُعدّ خطوة في طريقنا على الاتجاه الصحيح”.

وأشار السياسي الاشتراكي إلى أنه “يجب علينا بناء شراكات مع دول ثالثة وتعزيز حدودنا الخارجية”. واختتم قائلا، إن “من الإيجابي أن نرى إيطاليا تعمل في هذا الاتجاه وبطريقة بناءة”.