تاياني ردا على كونتي: منخرطون بقوة من أجل السلام بالشرق الأوسط

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- شدد نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني على أن الحكومة “منخرطة بقوة في مبادرات للسلام بالشرق الأوسط” لوقف إطلاق النار بين إسرائيل وحركة حماس.

جاء ذلك في معرض رده على الرئيس السياسي لحركة خمس نجوم، جوزيبي كونتي الذي اتهم الحكومة بأنها “تفتقر للشجاعة للمطالبة بوقف إطلاق النار وتعليق مبيعات الأسلحة الإيطالية إلى إسرائيل بشكل مؤقت”.

وقال تاياني، في مؤتمر صحفي الخميس “لا يوجد جبناء يجلسون على مقاعد الحكومة ونحن ملتزمون بقوة بالسلام وندرس مبادرات سياسية يمكن أن تؤدي إلى وقف الصراع “.

وأضاف وزير الخارجية “من الطبيعي أن الأولوية هي إطلاق سراح الرهائن لدى حماس ونحن مستعدون لفتح ممرات إنسانية وأيضا بحرية”.

وأردف تاياني، في إشارة إلى المستشفى الإيطالي العائم، “كما قلت، سفينتنا (فولكانو) قبالة سواحل قبرص مستعدة للتدخل” لعلاج جرحى قطاع غزة، ولكن “الأطراف الموجودة على الأرض هي التي يجب أن تخبرنا كيف ومتى نأتي بمستشفى ميداني. لقد أبدينا أقصى الاستعداد لدولة الإمارات العربية المتحدة لعلاج الجرحى الفلسطينيين في إيطاليا وإرسال طواقم طبية”.