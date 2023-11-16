فون دير لاين: هناك مساحة لتحديد القيم المشتركة مع الصين

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

برلين/بروكسل- قالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين إن السلطات في بكين تنتهج “نظاماً عالمياً يتمحور حول الصين ويتسم بالتسلسل الهرمي، وهذا يتعارض مع مصالحنا وقيمنا”.

وأضافت رئيسة الجهاز التنفيذي الأوروبي، مخاطبة الخميس مؤتمرا حول العلاقات بين الاتحاد الأوروبي والصين في برلين “ينبغي أن ندرك أن هناك عنصرًا تنافسيا واضحًا في علاقاتنا. لكن هذا التنافس لا يجب أن يكون عدائياً” بل “أن يكون بناءً” لذلك “ينبغي أن نكون متوازنين واستراتيجيين في استجابتنا”.

ورأت فون دير لاين أن “التعاون مع الصين في القضايا العالمية أمر ممكن ويحدث بالفعل”، ملفتة إلى أن “هناك مساحة لتحديد قيم مشتركة”.