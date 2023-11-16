حاكم مقاطعة لاتسيو: روما إكسبو 2030 أكثر من مجرد حلم

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- قال حاكم مقاطعة لاتسيو، فرانشيسكو روكّا إن استضافة العاصمة الايطالية روما لمعرض إكسبو 2030 يعتبر “أكثر من مجرد حلم. إنه تحدٍ كبير، أمامنا منافسون أقوياء للغاية، ونحن ندرك ذلك، لكننا نعتقد أن روما تمتلك أسباب وجيهة للفوز بهذه الفرصة”.

وأضاف حاكم المقاطعة، التي عاصمتها روما، على هامش المؤتمر الصحفي (معاً من أجل الحلم) “بعد قولي هذا، فإن المؤشر المهم وراء هذا الترشيح” هو “القدرة على العمل كفريق واحد والعمل معًا. لا توجد اختلافات عندما تكون هناك أهداف مثل هذه. وهذا سواء فيما يتعلق بالمؤسسات أو الهيئات الوسيطة والشركاء الاجتماعيين. كلنا نمد يد المساعدة في اتجاه واحد”.

ونوه روكّا بأنه “هناك أيام قليلة متبقية وسنرى ما سيحدث، ولكن بالتأكيد يجب أن يستمر هذا الفريق في العمل” نظرا “للنتائج التي حققها”. وقال “ستكون منافسة صعبة للغاية” مع مدينتي الرياض (المملكة العربية السعودية) وبوسان (كوريا الجنوبية) “لكن إذا تمكنا من احتلال المركز الثاني في الجولة الأولى للتصويت، فالجولة الثانية ستكون شيئا آخر تمامًا”.

وقال إن “جمال المشروع يكمن أيضًا في الوحدة التي تمكنا من إظهارها، وأعتقد أنها كانت قيمة مضافة”.