وزير الداخلية الإيطالي: معظم عمليات إنقاذ المهاجرين تتم بالمياه الدولية

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- أكد وزير الداخلية الإيطالي ماتّيو بيانتيدوزي أن الجزء الأكبر من عمليات الإنقاذ التي تنفذها سلطات بلاده تتم في المياه الدولية، في إشارة إلى التقييم الاولي الذي أعلنته المفوضية الأوروبية حول مذكرة التفاهم التي وقعتها روما مع تيرانا لإدارة تدفقات الهجرة والذي رأى أنها لا تخالف القوانين الأوروبية طالما أنها تتعلق بمسائل تحدث خارج حدود التكتل الموحد.

وقال الوزير، خلال مؤتمر صحفي الخميس بمقر رئاسة الوزراء (قصر كيجي)، “المياه الوطنية تقع على بعد 12 ميلا من الساحل. الجزء الأكبر من عمليات الإنقاذ التي تنفذها أجهزتنا تتم على مسافة تتجاوز 12 ميلًا، وبالتالي في المياه الدولية”.

وأضاف “لذلك، فإن هذه المسألة لا تقلقنا فيما يتعلق بتطبيق البروتوكول الإيطالي-الألباني الذي يتضمن إقامة مركزين للمهاجرين في ألبانيا تحت الإدارة الإيطالية.