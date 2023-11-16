فون دير لاين: استغلال روسيا للمهاجرين على حدودها مع فنلندا أمر مشين

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل- اتهمت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين الاتحاد الروسي باستغلال تدفقات المهاجرين على حدودها مع فنلندا.

وكتبت رئيسة السلطة التنفيذية الأوروبية الخميس على منصة (إكس) “اتصلت برئيس الوزراء الفنلندي بيتري أوربو، الذي أبلغني بالوضع على الحدود مع روسيا. إن استغلال روسيا للمهاجرين أمر مشين”.

وأضافت فون دير لاين: “أؤيد تماما التدابير التي اتخذتها فنلندا وأشكر حرس الحدود الفنلندي على حماية حدودنا الأوروبية”.

وأغلقت فنلندا بعض المعابر على الحدود الجنوبية الشرقية مع روسيا، بعد رصدها “تدفق غير عادي” لمواطنين من دول الشرق الأوسط وأفريقيا، وتشتبه هلسنكي في أن موسكو تنظم التدفق “عن قصد”.