الحكومة الإيطالية: السجن 6 سنوات للمتمردين بالسجون وبمراكز المهاجرين

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- أقرت الحكومة الإيطالية مرسوما أمنيا يتضمن عقوبة السجن لمدة تصل إلى 6 سنوات لأي شخص “ينظم أو يشارك في أعمال تمرد وشغب في السجون بارتكاب أعمال عنف أو أي سلوك خطير”.

ولفت وزير الداخلية الإيطالي، ماتّيو بيانتيدوزي خلال مؤتمر صحفي الخميس عقب اجتماع مجلس الوزراء، إلى أن العقوبة المعنية “تتعلق أيضًا بمرافق احتجاز واستقبال المهاجرين”.

وشدد الوزير على أن “هذا ليس تدبيرًا بيانيًا، ولكنه تدخل لتجنب حدوث، كما وقع في الماضي، تحريض نزلاء مرافق استقبال المهاجرين على أفعال تعرض حياتهم للخطر”.

وأضاف الوزير: “إنه تدخل لا ينص فقط على تشديد العقوبات على جرائم معينة أو نوع من مراجعة النظام الجزائي، ولكنه يهدف بشكل أساسي إلى تحسين عمليات قوات الشرطة لحماية عملها الحساس”