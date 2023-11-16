مبعوث البابا فرنسيس للسلام بأوكرانيا: الاتصالات مستمرة مع الطرفين

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- أكد مبعوث البابا فرنسيس للسلام في أوكرانيا، الكاردينال ماتيو تزوبي أن “الاتصالات مع السلطات في الجانبين” الروسي والأوكراني “مستمرة”.

وقال تزوبي، رئيس مجلس أساقفة إيطاليا، في حديثه الخميس من مدينة أسيزي عن مهمة السلام في أوكرانيا “كل ما هو مطلوب سيتم القيام به”، مشيرا إلى أن “الالتزام تجاه الأطفال والجوانب الإنسانية الأخرى مستمر”.

وذكرّ بأن مهمة السلام التي أرادها البابا لم تكن تهدف إلى “وساطة” بين الكرملين وكييف من المنظور العسكري.

وردا على سؤال حول ما إذا كانت الأزمة في الشرق الأوسط حولت الأضواء عن الحرب بأوكرانيا؟ أجاب الكاردينال “ربما تؤثر من ناحية الجغرافيا السياسية”، ولكن “لا بالنسبة لنا. الكنيسة تسلط كل الأضواء المطلوبة ودعونا لا نتوقف عن الاهتمام بها”.