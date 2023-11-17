تاياني يدعو لتخصيص موارد أوروبية مشتركة للدفاع والصحة ولمواجهة التغير المناخي

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- دعا نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني إلى تخصيص موارد أوروبية مشتركة لقطاعات الدفاع والصحة ولمواجهة التغير المناخي.

وقال تاياني، الرئيس الأسبق للجهاز التشريعي الأوروبي، في مقابلة الجمعة مع صحيفة (إل صولي 24 أوري) “لا يمكننا تمويل الإجراءات المشتركة بشأن الدفاع أو الصحة أو تغير المناخ من خلال الميزانيات الوطنية فقط”.

ورأى الوزير أنه “لمواجهة هذه التحديات، نحتاج إلى أدوات أوروبية ومرونة في ميثاق الاستقرار والنمو الجديد، وأشدد هنا على النمو الذي يسمح لنا باستثمارات مشتركة دون أعباء أو عقوبات مفرطة” من بروكسل.

وأشار تاياني إلى “إن التحديات التي أمامنا هائلة: من الحروب القريبة منا، مرورا بإمدادات الطاقة والتحول الأخضر والرقمي، إلى إدارة الهجرة وخطر انتشار أوبئة جديدة أو كوارث طبيعية كبرى”.

وقال “هذه تحديات لا يمكننا التغلب عليها بمفردنا. ولهذا السبب نلعب دورا نشطا (في هذا المجال) داخل الاتحاد الأوروبي”.