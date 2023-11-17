الكرسي الرسولي: لا يوجد سبب لاستخدام المستشفيات بأي عمل حربي

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- أعرب الكرسي الرسولي عن “الإدانة الكاملة” لقصف المستشفيات، في إشارة إلى الحرب بين إسرائيل وحركة حماس.

وقال أمين سر دولة حاضرة الفاتيكان الكاردينال بييترو بارولين، تعليقا على الصراع الحالي في الشرق الاوسط: “إن احترام المستشفيات وأماكن العبادة هو جزء أساسي من القانون الدولي”.

وأضاف، في تصريح الجمعة، على هامش فعالية في العاصمة الإيطالية روما، “لا يوجد سبب لاستخدام المستشفيات في أي عمل حربي. إن الإدانة كاملة”.

وتتهم إسرائيل حركة (حماس) باستخدام مستشفيات في القطاع كمراكز قيادة لمقاتليها وممرات لأنفاق، وهو ما تنفيه الحركة وطالبت بتشكيل لجنة تحقيق دولية لفضح “كذب الاحتلال”.