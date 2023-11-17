الكرسي الرسولي يدعو حركة حماس لإطلاق سراح الرهائن

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- جدد الكرسي الرسولي اليوم الجمعة مناشدة حركة (حماس) لإطلاق سراح الرهائن المحتجزين في قطاع غزة.

وقال أمين سر دولة حاضرة الفاتيكان الكاردينال بييترو بارولين لمحطة (سكاي نيوز 24) الإخبارية الإيطالية “أود أن أؤكد وأكرر النداء الذي وجهه البابا عدة مرات، في كل خطاب له منذ 7 تشرين الأول/أكتوبر: إن إطلاق سراح الرهائن هو نقطة أساسية في حل الوضع”.

وأضاف “هناك أطفال، وحتى حديثو الولادة، ونساء حوامل، وشيوخ، وبالغون، وشباب، وليس إسرائيليين فقط، بل أيضًا شعوب وقوميات أخرى”.

وقال “أعتقد أن هذه نقطة أساسية لمحاولة حلحلة الوضع”.

وبشأن قصف المستشفيات في قطاع غزة، قال الكاردينال بارولين “المبدأ الأساسي للقانون الدولي الإنساني هو أن هناك بعض الأماكن التي يجب حمايتها، حتى في حالة الحرب: أولاً وقبل كل شيء المستشفيات ويجب ألا يكون هناك أي عائق أمام عمل العاملين في مجال الصحة”.

وأشار إلى أن “وحشية الحرب تكمن أيضًا في حقيقة أنها لا تأخذ أي شيء أو أي شخص في الاعتبار”، حيث “يصبح الهدف الوحيد هو تدمير العدو وتدمير الخصم متجاوزين حقوق الناس وحقهم بأن يتلقوا العلاج. يجب أن تكون (المستشفيات) مصونة من قبل الجميع، ولا ينبغي لأحد أن يستخدمها لأغراضه الخاصة ولا ينبغي لأحد أن يهاجمها”.