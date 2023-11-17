ميلوني: أزمة هجرة غير مسبوقة تتطلب عملاً على البعد الخارجي

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما ـ قالت رئيسة الوزراء جيورجيا ميلوني، في ختام لقاء ثنائي جمعها في زغرب ونظيرها الكرواتي أندريه بلينكوفيتش: “إننا نتفق في الرأي مع كرواتيا على أننا نواجه أزمة هجرة غير مسبوقة”، وأن “أفضل طريقة لمعالجة هذه الأزمة، هي العمل على البعد الخارجي”، للاتحاد الأوروبي.

وقالت ميلوني خلال تصريحات للصحافة الجمعة، إنه في هذا السياق “وجدت دائماً دعماً كبيراً من جانب كرواتيا”. ورأت أنه، “ينبغي حل مشكلة تدفقات الهجرة من المنبع”، وذلك “من خلال تعزيز التعاون مع البلدان الأفريقية”، التي يأتي أغلبية المهاجرين منها.

من جانبه، قال بلينكوفيتش، إن الاتفاقية الخاصة بالمهاجرين التي وقعتها إيطاليا وألبانيا”، والتي تنص على إقامة مراكز استقبال مؤقتة للمهاجرين في ألبانيا، هي اتفاقية “مبتكرة وذكية”، ويمكنها أن تكون “مثالًا يقتدى به”.

بينما أشارت ميلوني إلى أن إيطاليا كانت “رائدة” في هذا المجال، ملفتة النظر إلى “اهتمام الشركاء الأوروبيين الآخرين” بالاتفاق الذي تم التوصل إليه مع رئيس الوزراء الألباني إيدي راما.