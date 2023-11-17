المفوضية الأوروبية: نقاش عن غزة ما بعد الحرب ولا قرار بعد

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل- تحدثت المفوضية الأوروبية عن “مناقشات جارية حول كيفية إدارة الوضع على الأرض في قطاع غزة بعد انتهاء العملية الإسرائيلية”.

وقال المتحدث باسم خدمة العمل الخارجي الأوروبي، بيتر ستانو، خلال المؤتمر اليومي للجهاز التنفيذي الأوروبي في بروكسل إنه “لم يتم اتخاذ أي قرار بعد، فهناك نقاش وتبادل للآراء”، ملفتا بهذا الصدد إلى جولة الممثل الأعلى للشؤون الخارجية جوزيب بوريل الشرق أوسطية الحالية وزيارة رئيسة المفوضية، أورسولا فون دير لاين السبت إلى مصر والأردن.

وأضاف المتحدث: “لكنني لن أعلق على تفاصيل المناقشات الجارية، لقد تم طرح العديد من الأفكار من قبل مختلف جهات فاعلة ومحاورينا وتتم دراسة أشياء كثيرة، لكن لم يتم اتخاذ أي قرارات”.

وكانت وكالة بلومبرغ قد تحدثت عن توافق أمريكي-أوروبي حول مقترح نشر قوة حفظ سلام دولية في غزة بعد الحرب.

وكان وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني قد تحدث عن دفع حكومة بلاده لمقترح نشر قوة أممية في القطاع على غرار بعثة (يونيفيل) في جنوب لبنان.