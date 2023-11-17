وزير إيطالي يدعو لعودة مبرمجة للطاقة النووية

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

ميلانو- رأى وزير التنمية الاقتصادية في الحكومة الإيطالية أدولفو أورسو أن من الضروري العودة للطاقة النووية وذلك بعد مرور أكثر من ثلاثين عام على استفتاء شعبي أسفر عن حظرها.

وقال الوزير، القيادي في حزب (إخوة إيطاليا) اليميني الذي يتزعم الائتلاف الحاكم، “يجب علينا بالضرورة إعادة فتح المسار إلى الطاقة النووية لبلدنا أيضًا. أتصور أن البرمجة للعودة يجب أن تكون بالضرورة طويلة المدى”.

وأكد أورسو، في مداخلة عبر دائرة الفيديو الجمعة خلال حدث اقتصادي بمدينة ميلانو “يمكننا التفكير بجيل جديد من الطاقة النووية بحلول عام 2030، والطاقة النووية الصناعية والمعيارية المتاحة من الآن وحتى عام 2030”.

وأردف “أعتقد أنها يجب أن تكون متاحة أيضًا للمناطق الصناعية ونظام الإنتاج في بلادنا، ثم أفكر بالجيل الرابع من الطاقة النووية وأخيرًا حلم الجميع: الاندماج النووي، ربما في عام 2050”.

وبحسب الوزير، “يمكن لإيطاليا أن تسلك هذا المسار لأنها تمتلك رصيداً علمياً وقدرة تكنولوجية وشركات لم تتخل عن تطوير إمكاناتها المستقبلية لمجال الطاقة النووية في بلدان أخرى”.