كاريتاس: متوسط ​​أعمار الفقراء 53 عاماً للإيطاليين و40 عاماً للأجانب

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما ـ قالت منظمة (كاريتاس) إن الفئات العمرية الأكثر حرمانا في إيطاليا تنحصر بين 53 عامًا بالنسبة للإيطاليين و40 عامًا للأجانب. وفيما يتعلق بالجنس، فهناك تفوّق طفيف للنساء (52.1٪) على الرجال (47.9٪).

وتمخض تقرير كاريتاس الجديد لعام 2023 بعنوان: “كل ما نخسره” والذي تم تقديمه اليوم في روما، عن أنه “خلال عام 2022، في مراكز الاستماع والخدمات المحوسبة وحدها (إجمالي عددها 2855)، تمت مقابلة ودعم 255,957 شخصًا”، وأنه “بشكل عام، دعمت مراكز الاستماع وخدمات المنظمة 11.7٪ من الأسر التي تعيش في فقر مدقع و1% من الأسر المقيمة خلال العام”.

وأضاف أنه “بشكل عام، يبلغ حجم الأجانب من بين المستفيدين من الخدمات، 59.6٪، والذي يرتفع ليصل إلى 68.5٪ و66.4٪ في الشمال الغربي والشمال الشرقي”، على التوالي. من ناحية أخرى، “يبدو أن الإيطاليين الذين يترددون على مكاتبنا، ينقسمون بين متزوجين وعازبين ومنفصلين أو مطلقين” ومن ثم، “يبدو أن حالة الفقر ترتبط ارتباطًا وثيقًا بأشكال هشاشة الأسرة”.

وبهذا المعنى، “يتأكد وجود نقاط تحوّل يمكن أن تحدد مسارات الحياة والقصص الفردية، وتساهم في الانزلاق نحو حالة من الضعف الاجتماعي”، وأن “ما يقرب الـ52٪ من الأشخاص الذين يلجأون إلى شبكة كاريتاس لديهم أطفال قاصرون”.

وأشار التقرير إلى أن “من العوامل المشتركة بين معظم المراجعين، انخفاض مستوى التعليم (66.5٪ منهم حاصلون على شهادة الدراسة الإعدادية على الأكثر) وهشاشة العمالة. ويتم التعبير عن هذا الأخير في الغالب في ظروف البطالة (48٪) والعمل الرديء بنسبة 22.8٪”.