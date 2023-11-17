كاريتاس إيطاليا تنذر بحرمان 400 ألف أسرة من الدعم الحكومي

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما ـ قرع فرع إيطاليا لمنظمة (كاريتاس) ناقوس الخطر، مشيراً إلى أن التقديرات تدل على أن ما يقرب الـ33٪ من الأسر المستفيدة من بدل الفقر، لن يحق لها الحصول عليه، أي ما يعادل 400 ألف أسرة من أصل 1.2 مليون أسرة في البلاد.

وتمخض تقرير كاريتاس الجديد لعام 2023 بعنوان: “كل ما نخسره” والذي تم تقديمه اليوم في روما، عن أن “هناك أيضاً شكوك عديدة حول إمكانية حقيقية للعثور على وظيفة خلال 12 شهراً من التغطية المالية، المخصصة للتدريب الذي تضمنه خدمة التدريب والعمل (SFL)”، معربا عن مخاوف جدية من هذه الناحية.

وأضاف التقرير أن “إصلاح دخل المواطنة (RdC)، مع الانتقال نحو التدابير الجديدة لدعم التدريب والعمل (SFL) وبدل الإدماج (Adi)، أمور ترتبط بشكل وثيق بجزء كبير من السكان الإيطاليين”، مبيناً أن “في الأشهر السبعة الأولى لعام 2023، بلغ إجمالي عدد الأسر التي اعتمدت على دخل المواطنة 1.331 مليونًا، ليتجاوز إجمالي عدد المستفيدين منه الـ2.8 مليون شخص”.

وأشار التقرير إلى أن “خلال عام 2021، وهو العام الذي شهد استفادة أكبر عدد من الناس على الإطلاق من هذا الإجراء، بلغ إجمالي عددهم حوالي 4 ملايين شخص”، وذكر أن “في عام 2022، من بين المستفيدين من دعم كاريتاس، كان هناك 19% من المستفيدين من الـ(RdC)، أي 17 ألف أسرة، مع ذروة تبلغ 44% في الجنوب و50% في الجزر”.

وأكدت كاريتاس، أن “التخلي عن مبدأ الشمولية الانتقائية وإدخال متطلبات جديدة، يترك بعض فئات الفقراء مكشوفة. وبدلاً من ذلك، تتعلق الملاحظات الإيجابية بحوالي 50 ألف أسرة من المهاجرين الذين سيتمكنون من الوصول إلى الإجراء لأول مرة، وحقيقة أنه من خلال إضافة مبالغ الدخل اليومي لتلك الخاصة بالعلاوة الشاملة الوحيدة للأطفال المعالين، فإن النهج الجديد أفضل للعائلات الكبيرة مقارنة بالعائلة السابقة بالتأكيد”.