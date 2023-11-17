إيطاليا: بيانات التجارة الخارجية مطمئنة رغم صعوبات ألمانيا

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما ـ قالت إيطاليا على لسان وزير خارجيتها، أنطونيو تاياني، إن “الصناعة، بفضل تدويلها وقدرتها على اثبات وجودها في العالم، تتيح لصادراتنا أن تمثل ما يقرب من 40٪ من الناتج المحلي الإجمالي”، وأنه “على الرغم من الركود في ألمانيا والصعوبات الأوروبية، فإن البيانات المتعلقة بصادراتنا مطمئنة”.

وإذ ذكّر الوزير تاياني في مداخلته خلال حدث في روما الجمعة، بأن “إيطاليا حقيقة كبرى بوجود أربعة ملايين مؤسسة صغيرة ومتوسطة الحجم، وهي ثاني أكبر مصنع أوروبي”، في “استراتيجية مشتركة لمرافقة أعمالنا، وكذلك من خلال الوصول إلى الائتمانات حول العالم”.

وقال نائب رئيس الوزراء في هذا الصدد: “نحن ننظم منتديات الأعمال في كل مكان، وأعدنا اثبات حضورنا في البلقان، فضلا عن وجودنا في أوكرانيا، وسنكون من سيعيد بناء كاتدرائية أوديسا”.

وأشاد وزير الخارجية بشركات بلاده التي “تحتل الصدارة في قطاعات عديدة”، مبيناً أن “مهمتنا تتمثل بمرافقتها”، مدركين أن “هناك أسواقاً عديدة يمكننا أن نفعل المزيد فيها: أنا أفكر بمساحة تمتد من الهند إلى أمريكا اللاتينية، وعلى وجه الخصوص إلى المكسيك”.

واختتم رئيس الدبلوماسية الإيطالية كلمته بالادعاء بأنه “إذا كنا قادرين على العمل كنظام فيمكننا التغلب على كل الصعوبات التي نواجهها كما فعلنا دائماً عبر التاريخ”.