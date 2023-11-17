إيطاليا: حوالي 670 ألفاً تعاطوا لقاح كوفيد

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما ـ أعلنت مصادر صحية إيطالية، أن في الفترة من 25 أيلول/سبتمبر إلى 16 تشرين الثاني/نوفمبر 2023، تم إعطاء 669,935 جرعة من لقاح (Comirnaty XBB.15) المضاد لكوفيد-19 في أرجاء البلاد.

وورد في التقرير الخاص بإدارة حملة التلقيح لخريف وشتاء 2023-24 ضد كوفيد-19، والذي أتيحت الفرصة للقسم الصحي بمجموعة (أدنكرونوس) الإعلامية للاطلاع عليه الجمعة، أنه “في غضون أيام قليلة، ستغذي هذه البيانات المنصة الجديدة لحملة التطعيم التي انتقلت إلى موقع وزارة الصحة بعد تفكيك الهيئة التي كانت يقودها المفوض الحكومي لحالة الطوارئ الصحية، الجنرال فرانشيسكو فيليوولو في الفترة بين 2021-2022”.

وظهر في التقرير الخاص ببيانات التطعيم ضد كوفيد 19، أنه “فيما يتعلق بالحملة الشاملة لتلقيح جميع السكان، نفذت مقاطعات لومبارديا، إميليا رومانيا وتوسكانا وحدها 431 ألف عملية تطعيم”. بينما “تصدرت مقاطعة أبروتسو المركز الأخير”، وذلك “لا يعود إلى شح اللقاحات التي أعطتها”، بل “بسبب عدم إيصال البيانات المتعلقة بالحملة إلى وزارة الصحة”.