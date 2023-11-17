وزير الداخلية الإيطالي: الدولة ستعوض ضحايا غرق المهاجرين في كوترو

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما ـ أعلن وزير الداخلية الإيطالي ماتيو بيانتيدوزي، أن “الدولة لا تغض الطرف، وهي ستبذل كل ما في وسعها لتعويض ضحايا هذه الكارثة المأساوية التي وقعت في شباط/فبراير” الماضي. جاء ذلك في إشارة إلى حادث غرق سفينة المهاجرين الذي وقع قبالة ساحل ستيكاتو دي كوترو التابع لمحافظة كروتوني (مقاطعة كالابريا ـ جنوب) في 26 شباط/فبراير المنصرم، والذي تسبب بمقتل 94 شخصاً.

وكانت الحكومة آنذاك قد أقدمت على مبادرة تضامنية مع البلدة، لتعقد فيها اجتماعاً استثنائيا لمجلس الوزراء بحث قضية أزمة الهجرة ونظم عمل منظمات الإنقاذ غير الحكومية، ليتمخض عن قانون خاص بهذا الشأن، عُرف باسم مرسوم كوترو.