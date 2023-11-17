إيطاليا: 34319 إصابة بكوفيد و192 حالة وفاة في أسبوع

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما ـ سلطت مصادر صحية إيطالية الضوء على تزايد الإصابات والوفيات جرّاء الإصابة بفيروس كورونا في أنحاء البلاد.

وبحسب النشرة الأسبوعية الصادرة عن وزارة الصحة الجمعة، فقد “تم تسجيل 34319 حالة إصابة جديدة بالفيروس في الأسبوع الممتد من 9 إلى 15 تشرين الثاني/نوفمبر”، وذلك “بزيادة بنسبة 28.1% مقارنة بالأيام السبعة السابقة، عندما كانت هناك 26789 إصابة”.

وأشارت المعطيات إلى أنه “وقعت 192 حالة وفاة”، وهي “بزيادة قدرها 17.8% مقارنة بالأسبوع السابق، عندما كانت هناك 163 ضحية”. وقالت إن “معدل الحالات الإيجابية من ناحية الإصابة بالفيروس سجلت زيادة هي الأخرى في الأسبوع الأخير”، إذ “ارتفع إلى نسبة 15.3%، مع تغيّر بحاصل 1.7 نقطة مئوية مقارنة بالأسبوع السابق، عندما كان توقف عند 13.5%”.

ويتبين من النشرة الأسبوعية، أن “خلال الفترة المشار إليها أعلاه، تم إجراء 224.522 تحليل كشف عن العدوى، وبزيادة بنسبة 13.5% عن الأسبوع السابق”، عندما “تم إجراء 197,818 مسحة”.