ستولتنبرغ: محادثات جيدة مع قادة كوسوفو

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل- قال الأمين العام لحلف شمال الأطلسي، يانس ستولتنبرغ إنه أجرى “محادثات جيدة” اليوم الاثنين في بريشتينا مع رئيسة جمهورية كوسوفا فيوسا عثماني ورئيس وزراء حكومتها ألبين كورتي حول الوضع الأمني في كوسوفو والمنطقة.

وكتب ستولتنبرغ على منصة (إكس) للتواصل “سيواصل حلف شمال الأطلسي القيام بكل ما هو ضروري للحفاظ على بيئة آمنة ومأمونة لجميع المجتمعات”.

وأضاف “شكرت قوة (كفور) التابعة لحلف شمال الأطلسي لدورها الرئيسي في الحفاظ على الاستقرار الإقليمي”.

وقد نقل حلف شمال الأطلسي عن ستولتنبرغ التأكيد على أن “الاستقرار في المنطقة يعتمد على اختيار جميع الأطراف للدبلوماسية بدلاً من العنف، والوفاء بالالتزامات القائمة”. كما أعرب عن “دعمه القوي للحوار الذي ييسره الاتحاد الأوروبي بين بلغراد وبريشتينا”، ورحب بالمقترحات الأخيرة لإنشاء رابطة البلديات ذات الأغلبية الصربية في كوسوفو، باعتبارها “خطوة رئيسية نحو تطبيع العلاقة، ونحو السلام الدائم والازدهار في المنطقة”.

وكان رئيس الوزراء كورتي قد رأى عشية اللقاء أن زيارة الأمين العام ستولتنبرغ “تؤكد التزام حلف شمال الأطلسي الراسخ بأمننا”.

وأشار إلى أنه “مع فضح الاتحاد الأوروبي رسمياً لنية روسيا في إثارة صراع جديد في غرب البلقان، فإن المسار الأكثر ضمانا إلى السلام المستدام يتلخص في منح كوسوفو وضع المرشح لعضوية الاتحاد الأوروبي والاندماج في حلف شمال الأطلسي”.