بوريل يلتقي المبعوث الاممي لليمن

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل- أعلن الممثل الأعلى الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية جوزيب بوريل أنه التقى في عمّان مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى اليمن هانز غروندبيرغ لـ”مناقشة البعد الإقليمي الخطير للحرب بين إسرائيل وحماس وآخر التطورات حول الأزمة في اليمن”.

وشدد بوريل في تدوينة على منصة (إكس)، الاثنين من العاصمة الأردنية آخر محطة لجولته الشرق أوسطية، على أنه “لا يمكن نسيان الوضع الإنساني المتردي الذي يعيشه الشعب اليمني”، فـ”هم بحاجة إلى دعمنا”.

وأضاف منسق السياسة الخارجية الأوروبية “ناقشنا أيضًا استيلاء الحوثيين على سفينة” (غالاكسي ليدر) البريطانية التي يملكها رجل أعمال إسرائيلي.

وقال بوريل: “هذا يشكل خطراً على السلامة البحرية الدولية ويهدد بشكل مباشر حركة الملاحة في البحر الأحمر”.