تاياني يتجمع برئيس المؤتمر اليهودي العالمي

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- أعلن نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية أنطونيو تاياني مساء الاثنين عن لقاء جمعه برئيس المؤتمر اليهودي العالمي رونالد لاودر.

وكتب رئيس الدبلوماسية الإيطالية على مدونة (إكس) في أعقاب اللقاء “أكدت (له) مجددا التزام الحكومة الإيطالية بإيجاد حلول تضمن السلام في الشرق الأوسط”.

وأضاف: “نواصل العمل بلا كلل من أجل التوصل إلى حل الدولتين” الإسرائيلية والفلسطينية.

وفي سياق متصل، أعلن تاياني في تصريح لإحدى محطات التلفزة الحكومية عن “محادثة مطولة” مع نظيره البريطاني ديفيد كاميرون صباح اليوم. وقال “تناولنا جميع القضايا المدرجة على جدول الأعمال بدءًا من الوضع في الشرق الأوسط، ولدينا موقف مشترك فيما يتعلق بالعمل الذي يتعين القيام به على الفور، وكذلك فيما يتعلق بالمستقبل”.