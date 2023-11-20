إيطاليا ترحب بالضوء الأخضر الأوروبي بتمديد أمد المساعدات الوطنية

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- أعربت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجا ميلوني عن “الترحيب” بقرار المفوضية الأوروبية اليوم بتمديد بعض التدابير المنصوص عليها في الإطار المؤقت للأزمات والتحول الأخضر الخاصة بمساعدات الدولة حتى نهاية حزيران/يونيو 2024.

وحسب ميلوني، فإن قرار تمديد المساعدات الحكومية لبعض القطاعات يأتي استجابة لطلب تقدمت به إيطاليا في المقام الأول، “للسماح بمرحلة خروج تدريجي ومستدام من تدابير الدعم التي تبنتها الحكومة في الأشهر الأخيرة”.

وأضافت في تصريح صحفي “سيسمح هذا القرار، من بين أمور أخرى، للحكومة الإيطالية بمواصلة دعم الشركات والعمال، وخاصة النساء والشباب والفئات الاجتماعية الأكثر احتياجًا، خاصة في مناطق جنوب إيطاليا التي لا يزال يتعين عليها استعادة القدرة التنافسية والانفتاح وفي الوقت نفسه إمكانية العمل مع المفوضية الأوروبية من أجل التحديد المستقبلي لتدابير أكثر استهدافًا وأكثر هيكلية لتحفيز النمو والقدرة على جذب الاستثمارات في أقاليمنا الجنوبية” الأقل نموا مقارنة بنظيراتها في شمال البلاد.