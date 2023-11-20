ميتسولا: يتعين فعل المزيد لمعالجة الكارثة الإنسانية في غزة

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

ستراسبورغ -رأت رئيسة البرلمان الأوروبي، روبرتا ميتسولا أنه “يتعين علينا أن نفعل المزيد الآن لمعالجة الكارثة الإنسانية في غزة ويجب أن تكون المساعدات الحيوية قادرة على الوصول ويجب إنقاذ حياة الأبرياء، فالإنسانية يجب أن تأتي أولا”.

وأشارت ميتسولا، خلال افتتاح الجلسة العامة للجهاز التشريعي الاوروبي في ستراسبورغ إلى أن “أوروبا لديها دور تلعبه”، وقال “نحن بحاجة إلى أن نكون قادرين على وضع حد لهذا. نحن نستطيع فعل ذلك”.

وأضافت “بعد مرور أربعة وأربعين يومًا على 7 تشرين الأول /أكتوبر، لا يزال هناك عدد كبير جدًا من الأطفال في براثن حماس، مخبئين في أنفاق غزة: يجب علينا إعادتهم جميعًا إلى ديارهم. وأنا واثقة من أننا سنشهد قريبًا تقدمًا على هذه الجبهة”.