تاياني: المفاوضات بين إسرائيل وحماس معقدة للغاية

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- وصف نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني المفاوضات بين إسرائيل وحماس بأنها “لا تزال معقدة للغاية”.

وقال الوزير، في مقابلة مع القناة الأولى العامة مساء أمس الاثنين “هناك مفاوضات مستمرة بوساطة أميركية وقطرية. الأمر ليس سهلاً، لأن هناك طلبات كثيرة من حماس، وإسرائيل تريد معرفة عدد الأحياء، وهناك أيضاً ضغوط من الرأي العام الإسرائيلي”.

وأضاف تاياني “لذلك لن يكون من السهل التوصل إلى اتفاق، ولكننا نأمل جميعا أن نتمكن حقا من تحرير هؤلاء الضحايا الأبرياء لإرهاب حماس”.

ويأتي ذلك في وقت تحدث فيه القيادي في الحركة، عزت الرشق عن اقتراب “بشكل أكبر من الإعلان عن اتفاق هدنة خلال الساعات المقبلة”.

ونقلت فضائية الجزيرة عن الرشق قوله إن “تفاصيل اتفاق الهدنة، التي ستعلنها قطر، سيتم الكشف عنها في الساعات المقبلة”.