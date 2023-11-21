الاتحاد الأوروبي: اتفاق بشأن تسهيل التبادل الآلي للبيانات للتعاون الشرطي

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل- توصل مفاوضون من الرئاسة الدورية الإسبانية للمجلس والبرلمان الأوروبي إلى اتفاق سياسي بشأن تحديث قانون الاتحاد الأوروبي الذي يسهل التبادل الآلي للبيانات للتعاون الشرطي.

وحسب المذكرة الصادرة بهذا الصدد، اتفق المشرعون المشاركون على توسيع فئات البيانات التي يمكن إجراء التبادلات الآلية لها.

وبمجرد دخول القانون المحدث حيز التنفيذ، ستتمكن سلطات الشرطة أيضًا من استخدام قاعدة بيانات Prüm للبحث عن صور الوجه وسجلات الشرطة، فضلا عنه إذا سمح القانون الوطني بذلك، سيكون من الممكن أيضًا إجراء عمليات بحث عبر جميع الفئات للعثور على أشخاص مفقودين أو التعرف على رفات بشرية.

ويسمح الإطار الحالي لقاعدة البيانات بروم (Prüm) لسلطات إنفاذ القانون بالرجوع إلى قواعد البيانات الوطنية للدول الأعضاء الأخرى فيما يتعلق ببيانات الحمض النووي وبصمات الأصابع وتسجيل المركبات. وإذا تم تزويدها بـ “نتيجة”، فيمكن للسلطات بعد ذلك طلب البيانات ذات الصلة من نظيراتها الأجنبية.

وتعليقا على الاتفاقية، شدد القائم بأعمال وزير الداخلية الإسباني، فرناندو غراندي مارلاسكا غوميز شدد على أن “محاربة الجريمة مصلحة ومسؤولية مشتركة”، مشيرا إلى الاتفاقية “ستعمل على تحسين أمن المواطن الأوروبي عندما تتمكن الشرطة من إجراء عمليات بحث سريعة عن الحمض النووي وبصمات الأصابع وصور الوجه وبيانات تسجيل المركبات وسجلات الشرطة في قواعد بيانات إنفاذ القانون في جميع أنحاء أوروبا”.