فون دير لاين تثني على الاتفاق بين إسرائيل وحماس

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل ـ قالت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين: “أرحب ترحيباً حاراً بالاتفاق الذي تم التوصل إليه بين إسرائيل وحركة (حماس) بشأن إطلاق سراح الرهائن الخمسين ووقف الأعمال العدائية”.

ووفقا لما صرحت به وزارة الخارجية القطرية، فمن المقرر أن يستمر وقف القتال لمدة أربعة أيام، مع إمكانية تمديده لفترة أطول”، بعد أن لعبت دور وساطة رئيسي في المفاوضات بين إسرائيل وحماس، فيما أسمته “اتفاق وقفة إنسانية”.

وبهذا الصدد، قالت فون دير لاين، في بيان الأربعاء: “كل يوم يتم فيه احتجاز هؤلاء الأمهات والأطفال رهائناً من قبل الإرهابيين هو يوم طويل جداً”. وأردفت، “أشارك فرحة العائلات التي ستتمكن قريباً من العودة لاحتضان أحبائها مرة أخرى، وأنا ممتنة جدًا لجميع أولئك الذين عملوا في الأسابيع الأخيرة بلا كلل من خلال القنوات الدبلوماسية للتوسط في هذا الاتفاق”.

وتوجهت المسؤولة الأوروبية “إلى منظمة حركة (حماس) الإرهابية”، بطلب “الإفراج الفوري عن جميع الرهائن والسماح لهم بالعودة إلى ديارهم بأمان”، مؤكدة أن “المفوضية الأوروبية ستبذل كل ما بوسعها لاستغلال هذه الهدنة لتكثيف المساعدات الإنسانية لغزة”، واختتمت بالقول: “لقد طلبت من المفوض يانيز لينارسيتش تكثيف عمليات تسليم المساعدات لغزة بأقرب وقت ممكن للتخفيف من الأزمة الإنسانية في القطاع”.