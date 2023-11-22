إينيل: إغلاق جميع محطات التوليد بالفحم بحلول عام 2027

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما ـ أكدت مجموعة (إينيل) الإيطالية للطاقة هدفها المتمثل بإغلاق جميع محطات توليد الطاقة الكهربائية المتبقية، التي تعمل بالفحم بحلول عام 2027، شريطة الحصول على ترخيص من السلطات المختصة.

وأعلنت المجموعة في تقرير الأربعاء، أنه “فيما يتعلق بتحويل محطات الفحم، سنقوم بتقييم أفضل التقنيات المتاحة، بناءً على الاحتياجات التي أشار إليها مشغلو شبكات النقل”. وسلطت الضوء على “الطموح للوصول إلى انبعاثات صفرية في جميع النطاقات بحلول عام 2040”.

وعلى صعيد الاستدامة البيئية، أبدت (إينيل) “العزم على الاستمرار بخفض انبعاثات الغازات الدفيئة المباشرة وغير المباشرة، بما يتماشى واتفاقية باريس ومع سيناريو 1.5 درجة مئوية، كما هو معتمد من قبل مبادرة الأهداف المستندة إلى العلوم”.