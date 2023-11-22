ميشيل: ممتن لقطر ومصر وعلى حماس تحرير جميع الرهائن

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

ستراسبورغ ـ قال رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل: “إنني أرحب بالاتفاق على إطلاق سراح النساء والأطفال المحتجزين رهائنَ في قطاع غزّة”، كما “إنني ممتن لقطر ومصر اللتين ساهمتا في الوساطة”.

وكتب ميشيل في منشور على مدونة (إكس) الأربعاء، بعد الاتفاق بين إسرائيل وحركة (حماس) على إطلاق سراح الرهائن ووقف أعمال العنف، أنه “يجب على حماس إطلاق سراح جميع الرهائن”، كما أن “من المهم استخدام هذا التوقف في الأعمال العدائية، للسماح بوصول أقصى قدر من المساعدات الإنسانية أيضاً، إلى المحتاجين”.

هذا وقد رحب الرئيس الفلسطيني محمود عباس (أبو مازن) بالاتفاق الإنساني الذي تم التوصل إليه بوساطة خارجية بين منافسيه الإسلاميين وإسرائيل في قطاع غزة، ودعا إلى “حلول أوسع للصراع الإسرائيلي الفلسطيني المستمر منذ زمن طويل”.