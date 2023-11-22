بوريل: ينبغي انتقاد حكومة إسرائيل دون أن نُتّهم بمعاداة السامية

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

ستراسبورغ ـ قال المفوض السامي للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية جوزيب بوريل، إنه “ينبغي أن تتاح إمكانية انتقاد سياسة الحكومة الإسرائيلية، دون اتهامها بالرغبة بإلحاق الأذى باليهود”، مبيناً أن “انتقاد حكومة بلد ما شيء، ورفض جزء من السكان شيء آخر”.

وصرح بوريل خلال الجلسة العامة للبرلمان الأوروبي في ستراسبورغ، الأربعاء بأنه “ينبغي أن يكون من الممكن الاعتراف بحق إسرائيل في الدفاع عن نفسها، وفي الوقت نفسه، ابداء السخط على ما يحدث في قطاع غزّة”.

وقال بوريل، إن “من المؤكد أن العالم شهد في السابع من تشرين الأول/أكتوبر أسوأ مذبحة ضد اليهود منذ الحرب العالمية الثانية”، وأن “الكارثة الإنسانية التي حدثت في غزّة، ليست ذات أصل طبيعي، بل من صنع الإنسان، بسبب الحصار الذي يحول دون وصول الإمدادات الأساسية إلى القطاع وتوفير لقمة العيش لسكانه”.

وخلص ممثل السياسة الخارجية الأوروبية، الى القول، إن هذه الأخيرة تُعدّ “مجزرة أخرى على غرار ما وصفتها الأمم المتحدة”.