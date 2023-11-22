إيطاليا: ارتياح كبير للاتفاق بشأن الرهائن ولنعمل لأجل سلام دائم

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما ـ قالت إيطاليا على لسان رئيسة وزرائها جورجا ميلوني: “أرحب بارتياح كبير بالاتفاق الرامي إلى ضمان إطلاق سراح الرهائن الذين احتجزتهم حركة (حماس) خلال الهجوم الدموي على إسرائيل في 7 تشرين الأول/أكتوبر”.

وأضافت ميلوني في تصريحات صحافية الأربعاء، أن “هذا الاتفاق سيسمح أيضاً بهدنة إنسانية تشتد الحاجة إليها في قطاع غزّة”. وأكدت القول: “سنواصل العمل من أجل تحقيق السلام الشامل، الإفراج عن جميع الرهائن وتحقيق السلام الدائم في الشرق الأوسط”.

وخلصت رئيسة الحكومة الى القول، “إننا اليوم نفكر بالعائلات التي ستتمكن أخيراً من معانقة أحبائها مرة أخرى”.

من جانبه، رأى وزير الخارجية والتعاون الدولي أنطونيو تاياني، أن “من الضروري الآن ضمان استخدام وقف القتال لتقديم المساعدات الإنسانية للمدنيين”.

وكتب نائب رئيس الوزراء في منشور على مدونة (إكس) الأربعاء، أن “الحكومة ترحب بشكل إيجابي بالاتفاق على إطلاق سراح 50 رهينة، والذين، بعد 7 أسابيع طويلة، سيكونون قادرين على معانقة أحبائهم مرة أخرى”.