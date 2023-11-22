البابا: لقد تجاوزنا الحدود فهذه ليست حرباً بل إرهاب

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

الفاتيكان ـ قال البابا فرنسيس بشأن ما يجري في الشرق الأوسط، إن ما يحدث “هنا لم يعد حرباً، لقد ذهبنا إلى أبعد من ذلك، إنه إرهاب”.

وأوضح البابا في ختام لقاء الأربعاء المفتوح مع الناس في ساحة كنيسة القديس بطرس بالفاتيكان، أنه استقبل في لقائين منفصلين، مجموعة من عائلات رهائن إسرائيليين وسجناء فلسطينيين، وشاركهم معاناتهم العميقة.

وأضاف فرنسيس، ارتجالاً: “لقد استقبلت هذا الصباح، وفدين: أحدهما من الإسرائيليين، الذين لديهم أقارب كرهائن في قطاع غزّة، والآخر من الفلسطينيين الذين لديهم أقارب مسجونين في إسرائيل”. وأردف، “إنهم يعانون كثيراً، وقد أحسست بكيف يعاني كلاهما”.

ثم تحدث بيرغوليو بنبرة جدية، قائلا إن “الحروب تفعل هذا: لقد ذهبنا هنا إلى أبعد من ذلك المنطق. هذه ليست حرب. إنه إرهاب. من فضلكم، دعونا نمضي قدماً من أجل السلام. صلوا من أجل السلام. فليضع الرب يده ويساعدنا على حل المشاكل وعدم المضي قدماً على طريق أهواء لا تقود في النهاية إلا إلى قتل الجميع”.