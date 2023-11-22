بوريل: اتفاق جيد للإفراج عن الرهائن

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

ستراسبورغ ـ قال المفوض السامي للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية جوزيب بوريل، إن الاتحاد الأوروبي “يرحب بالاتفاق حول إطلاق سراح 50 رهينة من قطاع غزّة ووقف طويل للصراع”.

وأضاف ممثل السياسة الخارجية الأوروبية عبر قنواته في وسائل التواصل الاجتماعي، أنه “بعد سبعة أسابيع من المعاناة، سيتم لم شملهم (الرهائن) أخيراً مع عائلاتهم”. وأردف: “ونحن ندعو إلى إطلاق سراح جميع الرهائن فوراً”.

واختتم بوريل كلامه قائلاً: “يجب استخدام الهدنة الإنسانية لتقديم المساعدة الضرورية على وجه السرعة للمدنيين الذين يعانون من تبعات الحرب المدمرة المستمرة في قطاع غزّة”، مبيناً أن “الاتحاد الأوروبي سيلعب دوره في تقديم المساعدة”.