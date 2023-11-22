إينيل: 49% من استثماراتنا ستكون في إيطاليا

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما ـ أعلنت مجموعة (إينيل) الإيطالية للطاقة، تخطيطها تركيز الاستثمارات في المجالات التي تتميز بعوائد واضحة، وإطار تنظيمي مربح بالإضافة إلى سياقات اقتصادية وسياسية مستقرة، مع 49% من إجمالي الاستثمارات في إيطاليا، 25% في أيبيريا، 19% في أمريكا اللاتينية و7% في أمريكا الشمالية.

وقال الرئيس التنفيذي للشركة، فلافيو كاتّانيو، تعليقاً على استراتيجية المجموعة الجديدة 2024-2026، في بيان صحفي الأربعاء، إن “الإستراتيجية التي نعلنها اليوم تهدف إلى تحويل مجموعتنا إلى شركة أصغر حجماً وأكثر مرونة وقدرة على الصمود، على استعداد لمواجهة التحديات واغتنام الفرص التي قد تبدر في المستقبل”.

وأوضح الرئيس التنفيذي، أن “في السنوات الثلاث المقبلة، سنتبنى نهجا أكثر انتقائية في الاستثمارات، لتحقيق أقصى قدر من الربحية وتقليل المخاطر. سوف نركز على بلداننا الأساسية من خلال تنفيذ استراتيجيات متكاملة، مع التركيز على الشبكات والطاقة المتجددة وخلق قيمة في مجال العملاء مع القطاع من عروض تجارية مجمعة”.

وسلط كاتّانيو الضوء على أن “الانضباط المالي سيكون أساس استراتيجيتنا، لتعزيز توليد السيولة النقدية والكفاءة، في حين ستستمر الاستدامة في توجيه قرارات أعمالنا”، مبيناً أن “من خلال تنفيذ هذه الإجراءات وتحقيق أهدافنا، سنتمكن من تعزيز المركز المالي للمجموعة وزيادة خلق القيمة، وبالتالي ضمان عوائد قوية لمساهمينا”.