إيطاليا: وفاة مهاجرة في حادث غرق جديد لقارب قبالة لامبيدوزا

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

باليرمو ـ قالت مصادر أمنية إيطالية، إن امرأة مهاجرة من ساحل العاج، فقدت حياتها في حادث غرق سفينة جديد وقع أثناء الليل قبالة سواحل جزيرة لامبيدوزا الصقليّة.

وأضافت المصادر ذاتها، أن “القارب المعدني، الذي كان يقل على متنه 46 شخصاً آخرين”، عدا الضحية، “غرق تماماً بينما كان زورق دورية تابع لقوات الشرطة المالية يقترب لإنقاذ المهاجرين”.

وذكرت المصادر الأمنية، أنه “لم يكن هناك شيء يمكن القيام به لأجل المرأة”، واختتمت بالقول إنه “حسب رواية الناجين، لم يكن هناك أي مفقودين بين رفاقهم في الرحلة”.

وكان حادثا غرق آخر لقارب هجرة، وقع بعد ظهر أمس الأول في المياه قبالة سواحل جزيرة لامبيدوزا الصقليّة، والذي أودى بحياة طفلة صغيرة في السنة الثانية من عمرها.