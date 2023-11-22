الاتحاد الأوروبي: مظاهر معاداة السامية لا تساعد الفلسطينيين

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

ستراسبورغ ـ أعرب الاتحاد الأوروبي على لسان مفوضه السامي للشؤون الخارجية جوزيب بوريل، عن الاقتناع بأن “المظاهر التي تكشف عن الوجه القبيح لمعاداة السامية لا تصب بمصلحة القضية الفلسطينية”.

وأضاف بوريل في مداخلته خلال الجلسة العامة للبرلمان الأوروبي في ستراسبورغ، الأربعاء أنه “في هذه اللحظة، بدأت المحكمة الجنائية الدولية بالفعل تحقيقاتها لمعرفة ما يحدث”، وقد “أصدر المدعي العام كريم خان، الذي كنت على اتصال به، تحذيرات خطيرة لجميع الأطراف، مؤكداً أن إسرائيل لديها أيضاً التزامات واضحة فيما يتعلق بالحرب التي تشنها ضد حركة (حماس)”.

وأشار المسؤول الأوروبي، إلى “إنها ليست التزامات أخلاقية فحسب، بل التزامات قانونية ناشئة عن قانون الحرب أيضاً”. مبيناً أنه لا يجوز منع “وصول السكان إلى الضروريات الأساسية”، وأن “كل مدرسة، مستشفى، كنيسة ومسجد هي أماكن محمية، وما لم تفقد هذا الوضع بسبب استخدامها لأغراض عسكرية، يجب احترامها”.

وتابع ممثل السياسة الخارجية الأوروبية: “إذا كان هناك أي شك حول ما إذا كانت تلك الأرض أو الممتلكات قد فقدت وضعها المحمي أم لا، فيجب على المعتدي أن يفترض أنها لا تزال محمية، وعليه تقديم دليل على أنها فقدت وضعها، ويجب عليه تسهيل خروج الأشخاص العالقين منها”.

وخلص منسق سياسة الاتحاد الأوروبي الخارجية الى القول، إن “الهجمات الصاروخية العشوائية من قطاع غزّة ضد إسرائيل تشكل هي الأخرى أيضاً، انتهاكات للقانون الإنساني الدولي”.