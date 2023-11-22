دعوة عربية إسلامية لبريطانيا بـ”دور متوازن” بشأن الصراع بالشرق الأوسط

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- طالب وفد اللجنة الوزارية المكلفة من القمة العربية الإسلامية المشتركة، برئاسة وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، بريطانيا بـ”القيام بدور متوازن بما يتسق مع القانون الدولي، والقانون الدولي الإنساني، للوصول إلى وقف فوري لإطلاق النار، وتنفيذ كافة القرارات الدولية ذات الصلة”.

جاء ذلك خلال اجتماع للوفد الأربعاء بالعاصمة البريطانية لندن مع وزير خارجية المملكة المتحدة ديفيد كاميرون، حسبما أفادت مذكرة نشرتها وكالة الانباء السعودية.

كما طالب أعضاء اللجنة الوزارية بـ”اضطلاع المجتمع الدولي بمسؤوليته عبر رفض كافة أشكال الانتقائية في تطبيق المعايير القانونية والأخلاقية الدولية، والتغاضي عن الجرائم البشعة التي ترتكبها قوات الاحتلال وميليشيات المستوطنين ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة والضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس الشرقية”.

وتطرق الاجتماع إلى “ضرورة إحياء عملية السلام”، حيث شدد أعضاء اللجنة الوزارية على “أهمية ضمان السلام العادل والدائم والشامل، من خلال تنفيذ القرارات الدولية المتعلقة بحل الدولتين، وتمكين الشعب الفلسطيني من نيل حقوقه المشروعة في إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وذات السيادة على خطوط الرابع من حزيران لعام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية”.

كما ناقش الاجتماع “تأمين الممرات الآمنة لإيصال المساعدات الإنسانية والغذائية والماء والوقود والكهرباء إلى غزة، بالإضافة إلى السماح للمنظمات الدولية بالقيام بمهامها في قطاع غزة ومحيطها”.

ويضم وفد أعضاء اللجنة الوزارية وزراء خارجية الأردن ومصر والسلطة الفلسطينية وتركيا وإندونيسيا ونيجيريا والأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط.

ورحب الاجتماع “بجهود الوساطة المشتركة لجمهورية مصر العربية ودولة قطر، والولايات المتحدة الأمريكية، والتي أسفرت عن التوصل إلى اتفاق لهدنة إنسانية في قطاع غزة سيتم الإعلان عن توقيت بدءها خلال 24 ساعة وتستمر لأربعة أيام قابلة للتمديد”، مع التأكيد على “ضرورة البناء على الهدنة الإنسانية وصولاً لوقف كامل ومستدام لإطلاق النار في أسرع وقت”.

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