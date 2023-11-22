ترحيب أمريكي بالمبعوث الاممي الجديد للسودان

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما-أعربت مديرة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، سامانثا باور عن ترحيبها بالمبعوث الشخصي الجديد للأمين العام للأمم المتحدة، وزير الخارجية الجزائري السابق رمطان لعمامرة

وكتبت باور الأربعاء على منصة (إكس) للتواصل “في لحظة حرجة بالنسبة للشعب السوداني، نرحب بالرمطان لعمامرة بصفته مبعوث الأمين العام إلى السودان”.

ورأت المسؤولة الأمريكية “إن خبرته التي تمتد لعقود من الزمن ستعزز التعاون في عملنا لمساعدة السودان. والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية حريصة على العمل بشكل وثيق معه لتلبية الاحتياجات الماسة في السودان اليوم”.

وكان الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو قد أعلن قبل أيام تعيين الدبلوماسي الجزائري مبعوثا شخصيا له إلى السودان.

وقد أعلن المتحدث الأممي ستيفان دوجاريك أن مقر المبعوث الشخصي لن يكون في السودان.

وكانت السلطات السودانية قد أرسلت خطابا إلى الأمين العام أعلنت فيه قرارها بإنهاء عمل بعثة الأمم المتحدة السياسية (يونيتامس) في السودان.

وقد أكد دوجاريك أن الأمم المتحدة “ستواصل الانخراط، بشكل وثيق، مع كافة الجهات الفاعلة، بما في ذلك السلطات السودانية وأعضاء مجلس الأمن لتوضيح الخطوات المقبلة”.