بوريل، مرحبا بالمبعوث الجديد لعمامرة: استعداد للعمل بشكل وثيق مع الأمم المتحدة

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

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روكسل- أكد الممثل الأعلى الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية جوزيب بوريل أن “الاتحاد الأوروبي على استعداد للعمل بشكل وثيق مع الأمم المتحدة”.

وأعرب بوريل الأربعاء، في تدوينة على منصة (إكس) عن ترحيبه بالمبعوث الشخصي الجديد للأمين العام للأمم المتحدة، وزير الخارجية الجزائري السابق رمطان لعمامرة، والذي، وفق الأمم المتحدة، لن يكون مقر عمله في السودان.

وأكد منسق السياسة الخارجية الأوروبية السعي “وشركائنا في المنطقة إلى التوصل بشكل عاجل إلى وقف لإطلاق النار ثم إلى حل سياسي لوقف الحرب” التي اندلعت في منتصف أبريل/نيسان الماضي بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع.