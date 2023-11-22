تاياني، مجددا مقترح إدارة أممية لقطاع غزة: على نتنياهو التفكير بفترة ما بعد الحرب

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- حثّ نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على استغلال فترة التوقف للأعمال العدائية في غزة لمدة أربعة أيام للنظر بعناية في المستقبل السياسي للمنطقة، بمجرد انتهاء المرحلة النشطة من الصراع مع حركة حماس

ونقلت صحيفة (فايننشال تايمز) البريطانية عن الوزير الإيطالي في مقابلة نشرتها الأربعاء على موقعها الإلكتروني قوله إنه “يتعين على إسرائيل تفكيك الهياكل العسكرية والإرهاب، ولكن يجب عليها أن تفكر بالفعل من الآن في اليوم التالي” بعد نهاية الصراع.

وتساءل رئيس الدبلوماسية الإيطالية “من سيحكم غزة؟ من سيعتني بمليوني مواطن فلسطيني؟ كيف يمكن لإسرائيل أن تستأنف انخراطها السياسي مع الدول العربية في المنطقة؟”، معلنا أن إيطاليا تعمل مع الدول العربية الصديقة، بدءا بمصر، لإيجاد “مسار سياسي ودبلوماسي محتمل للخروج من هذه المرحلة العسكرية”.

وأعاد تاياني طرح مقترح “إدارة تابعة للأمم المتحدة”، تدعمها قوات حفظ سلام دولية، لإدارة قطاع غزة لعدة سنوات بعد انتهاء الحرب، مع إعطاء الوقت للعمل من أجل التوصل إلى حل سياسي طويل الأمد للصراع المستمر منذ عقود.

وقال: “حماس تريد كل الدول العربية ضد إسرائيل”، ولكن “نحن بحاجة إلى التوصل إلى حل للفلسطينيين من خلال جعل جميع الدول العربية ضد حماس”.

وأشار وزير الخارجية الإيطالي إلى أن “الهدف النهائي هو شعبان ودولتان ولكننا بحاجة إلى تمهيد الطريق للتوصل إلى هذا الاتفاق”، مؤكدا استعداد روما “لعمل ما يتعين علينا القيام به من أجل السلام”.

وقال “هدفنا هو السلام، ولكن لتحقيق ذلك نحتاج إلى وقت”، ولكن “أولاً، علينا أن نوقف الحرب”.