الفاتيكان ينفي استخدام البابا عبارة “إبادة جماعية” لوصف الوضع في غزة

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- نفى الكرسي الرسولي استخدام البابا فرنسيس عبارة “إبادة جماعية” في إشارة للوضع في غزة لدى لقائه مع مجموعة من الفلسطينيين صباح اليوم الأربعاء في الفاتيكان.

وقال المتحدث باسم الفاتيكان ماتيو بروني “لم يبلغ لدى علمي أن البابا استخدم هذه الكلمة. لقد استخدم نفس العبارات التي أعرب عنها أثناء المقابلة العامة وهي كلمات تمثل على أي حال الوضع الرهيب الذي تعيشه غزة”.

وحسب الأسر الفلسطينية التي التقاها البابا، فإنه استخدم هذه العبارة.

وكان البابا فرنسيس قد أشار إلى أن ما يحدث في الشرق الأوسط “لم يعد حرباً، لقد ذهبنا إلى أبعد من ذلك، إنه إرهاب”. وأوضح في ختام لقاء الأربعاء المفتوح مع الناس في ساحة كنيسة القديس بطرس بالفاتيكان، أنه استقبل في لقاءين منفصلين، عائلات لرهائن إسرائيليين ولسجناء فلسطينيين، وشاركهم “معاناتهم العميقة”

وأضاف فرنسيس، ارتجالاً: “لقد استقبلت هذا الصباح، وفدين: أحدهما من الإسرائيليين، الذين لديهم أقارب كرهائن في قطاع غزّة، والآخر من الفلسطينيين الذين لديهم أقارب مسجونين في إسرائيل”. وأردف، “إنهم يعانون كثيراً، وقد أحسست بكيف يعاني كلاهما”.

وعاد البابا مجددا في رسالة فيديو نشرتها شبكة الصلاة العالمية، ليقول إنّ ما يحدث حاليًّا في الأراضي المقدَّسة “مؤلم جدًّا… مؤلم للغاية. إنّ الشعب الفلسطينيّ، والشعب إسرائيليّ، لهما الحقّ بالسلام. ولهذَين الشعبين الشقيقَين الحقّ في العيش بطمأنينة وأمان. لنُصلِّ من أجل أن تُحَل الخلافات عن طريق الحوار والمفاوضات، وليس فوق تلال الأشلاء والجثث من الأطراف المتنازعة. من فضلكم، لنُصلِّ من أجل السلام في الأراضي المقدَّسة”.