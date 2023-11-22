ميلوني تثمن وتيرة تطور العلاقات الإيطالية-الألمانية

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

برلين- أشارت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجا ميلوني إلى أن القمة الحكومية الألمانية- الإيطالية التي استضافتها برلين اليوم الاربعاء أحدثت بعلاقات التعاون الثنائية “قفزة إلى الأمام”، حيث “نلتقي مرة أخرى بهذا الشكل بعد سبع سنوات، وهذا يمثل تحولا في وتيرة خطى علاقاتنا الممتازة أصلا”.

وأضافت ميلوني في تصريحات مع المستشار أولاف شولتس، أن التوقيع على “خطة العمل لتعزيز العلاقات بين روما وبرلين، “ترتقي بتعاوننا إلى مستوى جديد، وذلك أيضًا من خلال استكشاف مجالات جديدة للحوار والنمو المشترك: وهي أخبار جيدة لشعبينا ولأوروبا ككل”.

ولفتت رئيسة الوزراء الإيطالية إلى أن “هناك قطاعات طورت تكاملًا عميقًا لسنوات” بين البلدين “وأفكر في قطاعي السيارات والميكانيكا المتقدمة، وقطاعات أخرى ينبغي أن تحظى بتقدير أكبر، على سبيل المثال قطاعي الدفاع والطاقة”