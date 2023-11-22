ميلوني: إذا كان بوتين يريد السلام، فليسحب قواته من أوكرانيا

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

برلين- أعربت رئيسة الوزراء الإيطالية، جورجا ميلوني عن اعتقادها أن رئيس الاتحاد الروسي فلاديمير “بوتين شارك في قمة مجموعة العشرين” الافتراضية لأنه “كان من السهل القيام بذلك عبر الفيديو دون مغادرة موسكو، وكانت بالنسبة له فرصة للظهور السياسي، ليس للقيام بالدعاية، ولكن للدفاع عن مواقفه”.

وأضافت خلال مؤتمر صحفي مع المستشار أولاف شولتس في العاصمة الألمانية برلين: “فيما يتعلق بحقيقة أن روسيا، كما قال بوتين، تريد العمل من أجل السلام، فإن هذا يسعدني، ولكن إذا كانت تريد السلام فسيكون ذلك كافيا سحب القوات” من أوكرانيا. وذكّرت رئيسة الوزراء الإيطالية بأنه “يجب ألا ننسى أن هناك معتديا ومعتدى عليه”.

وقالت ميلوني “لقد تناولنا مع شولتس مسألة الحرب العدوانية الروسية على أوكرانيا، والتي تتشاطر إيطاليا وألمانيا الموقف بشأنها: لقد أكدنا دعمنا الكامل لسيادة كييف وأننا سنواصل ضمان المساعدة لكييف بـ 360 درجة”، معلنة أن مؤتمرات إعادة الإعمار القادمة ستستضيفها إيطاليا وألمانيا.