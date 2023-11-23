مصدر أمريكي: تأجيل اتفاق الرهائن الذي أبرمته إسرائيل ومصر في قطر

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

أتلانتا ـ أعلن مصدر أمريكي أن قرار إرجاء دخول الاتفاق بشأن الرهائن حيز التنفيذ ليوم واحد، اتخذته إسرائيل مع قطر ومصر، وكانت الولايات المتحدة على علم به.

وقال مسؤول أمريكي كبير لشبكة (CNN) الخميس، إن “هناك حاجة إلى مزيد من الوقت لوضع اللمسات الأخيرة على التفاصيل”، وذلك بهدف “التقليل من مخاطر حدوث خطأ ما إلى أدنى حد”.

من جانبه، أكد المتحدث الرسمي باسم وزارة خارجية قطر، ماجد الأنصاري، أن “المفاوضات التي تجري في الدوحة بشأن اتفاق الرهائن، تسير بشكل إيجابي”، مبينةً أنه “سيتم إعلان الهدنة خلال الساعات القليلة المقبلة”.

وقال الأنصاري، إن “الدوحة تعمل مع الطرفين والى جانب الولايات المتحدة، لضمان البدء السريع للهدنة وتقديم ما يلزم لضمان استمرار التزام الأطراف بالاتفاق”.