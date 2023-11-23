وزير الداخلية الإيطالي يستذكر زلزال إيربينيا التي عرفت كيف تنهض بعده مجدداً

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما ـ قال وزير الداخلية الإيطالي ماتيو بيانتيدوزي: “استذكر اليوم بتأثر، مجتمع مدينة إربينيا، الذي ضربه الزلزال المدمر في 23 تشرين الثاني/نوفمبر 1980”.

وفي تصريحات بمناسبة الذكرى 43 للزلزال، أضاف الوزير بيانتيدوزي، أنه “إلى عائلات الضحايا، التي ما تزال تعاني جرحاً لا يمحى، أعرب عن مشاعر قرب صادقة، وعليّ أن أجدد امتناني لجميع العاملين في قوات الشرطة وفرق الإطفاء وعالم العمل التطوعي، الذين عملوا، منذ الساعات الأولى، بالتزام استثنائي لتقديم المساعدة للسكان، في شهادة دائمة للتضامن والتضحية بالنفس”.

وخلص بيانتيدوزي الى القول، إن “إيربينيا، على الرغم من اختبارها المعاناة، لم تستسلم، وبفضل شجاعة وتضحيات مواطنيها، تمكنت من النهوض مرة أخرى، مما يدل على تلك القوة المعنوية الرائعة التي ميزتها دائماً، والتي سمحت بإعادة منطقة رائعة إلى الحياة”.

وكان الزلزال الذي بلغت قوته 6.9 درجة على مقياس ريختر (المؤلف من 9 درجات)، ويعد أحد أخطر الزلازل في التاريخ الإيطالي الحديث، دمر أجزاء كبيرة من مقاطعتي كامبانيا وبازيليكاتا (جنوب)، وضرب مساحة كبيرة بين محافظتي ساليرنو وبوتينتسا. أصاب 500 بلدية من أصل 700 في المنطقة، مخلفاً ما يقرب الـ3 آلاف قتيل، أكثر من 8 آلاف جريح و280 ألف نازح.