وزير الخارجية الإيطالي: فشل مخطط حماس

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما ـ أعرب وزير الخارجية والتعاون الدولي الإيطالي أنطونيو تاياني، عن الاقتناع بأن “المخطط” الكامن وراء هجوم حركة (حماس) على إسرائيل “قد فشل”.

وفي كلمته خلال منتدى اتحاد الزراعيين الإيطاليين (كولديريتّي) بروما الخميس، أضاف الوزير تاياني، أن “حركة (حماس) نفذت الهجوم الإجرامي في 7 تشرين الأول/أكتوبر من أجل إثارة رد فعل عنيف من جانب إسرائيل ضد السكان المدنيين في قطاع غزّة”.

وأشار إلى أن ما سلف ذكره، “يهدف إلى تقويض أي اتفاق بين إسرائيل والدول العربية مثل اتفاقيات إبراهيم، وضع الدول العربية ضد إسرائيل وخلق صعوبات للعلاقات بين العالم العربي ومجموعة السبع والدول الغربية الكبرى، كانت محاولة لم تنجح، لكن المخطط موجود وعلينا تجنبه سياسيا”.

وشدد نائب رئيس الوزراء على “الخطر الكامن وراء التحالف بين روسيا والصين وإيران”، الذي “يهدف إلى تقديم نفسه على أنه بديل لحلف شمال الأطلسي (ناتو) ولمجموعة السبع، وتحويل التوازن الجيوسياسي”.

وذكّر تاياني، بأن “إيطاليا، التي ستقود مجموعة السبع اعتبارا من كانون الثاني/يناير” المقبل، “تلعب دوراً مهماً للغاية، وعلى وجه التحديد بفضل العلاقات التي تربطها بإسرائيل، شريكتنا وحليفتنا”، بل “وكذلك مع الدول العربية التي تمثل محاورين مميزين بالنسبة لنا، وأفكر هنا بمصر، الإمارات العربية المتحدة، المملكة العربية السعودية، الأردن، المغرب، تونس وتركيا”.