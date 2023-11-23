إيطاليا تدعو لاستغلال أيام الهدنة “للتفكير بمستقبل فلسطين”

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- رأى نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني أن أيام الهدنة بين حماس وإسرائيل “يتعين أن تخدم للتفكير فيما يجب القيام به لتوفير الاستقرار والسلام لفلسطين”.

وقال رئيس الدبلوماسية الايطالية، مخاطبا الخميس في روما المنتدى الدولي للزراعة والغذاء، “لا ينبغي لأحد أن يشكك في حق إسرائيل في الوجود، هذا يجب أن يكون واضحا”، كما “نريد للفلسطينيين أن يعيشوا في دولة حرة وديمقراطية، وليس تحت نير الجناح العسكري لحركة حماس، وهي منظمة إرهابية تستخدم السكان المدنيين كدروع بشرية”.

وشدد الوزير على ضرورة إحلال “السلام والاستقرار من خلال حل الدولتين”.

ومن المتوقع سريان اتفاق الهدنة يوم غد الجمعة، والذي يقضي بإفراج حركة حماس عن 50 من النساء والأطفال من ضمن رهائن تحتجزهم في قطاع غزة مقابل إطلاق سراح 150 امرأة وطفلا فلسطينيين من سجون إسرائيل.