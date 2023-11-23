المفوضية الاوروبية تستبعد توجه هولندا للانسحاب من التكتل الموحد

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل- شددت المفوضية الأوروبية على أن دولة هولندا “عضو مؤسس في الاتحاد الأوروبي”، مؤكدة “مواصلة الاعتماد على مشاركتها القوية في الاتحاد الأوروبي”.

جاء ذلك على لسان المتحدث باسم الجهاز التنفيذي الأوروبي، إيريك مامير، ردا على سؤال خلال مؤتمر صحفي حول مخاوف من فرضية “هولنداكست”، أي خروج هولندا من الاتحاد الأوروبي، في أعقاب فوز حزب الحرية اليميني المتطرف بزعامة غيرت فيلدرز في الانتخابات العامة والذي تعهد في وقت سابق بتنظيم استفتاء حول انسحاب بلاده من التكتل الأوروبي الموحد في حال صعوده إلى سدة السلطة.

وشدد مامير على أن “الانتخابات تجري على فترات منتظمة في الدول الأعضاء وهذا في حد ذاته لا يدعو بأي حال من الأحوال إلى التشكيك في عضوية أي دولة في الاتحاد الأوروبي”.