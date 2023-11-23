وزيرة إيطالية: تعزيز التعاون مع ألمانيا في سوق العمل

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما ـ أعلنت وزيرة العمل الإيطالية مارينا إيلفيرا كالديروني، عن تعزيز التعاون مع ألمانيا على صعيد سوق العمل.

وفي مذكرة عن اللقاء الذي جمعها أمس ونظيرها في برلين، في إطار القمة الحكومية الإيطالية الألمانية، أوضحت الوزيرة كالديروني، أنها “بحثت والوزير (هوربيرتوس) هايل بعمق تأثير الذكاء الاصطناعي على سوق العمل، وذلك لإدارته بدلاً من المعاناة والخوف منه، فضلاً عن الممارسات الجيدة لإدماج المهاجرين بسوق العمل والتعاون على صعيد التدريب المهني”.

وتابعت: “كما تشاطرنا أهمية قطاع العمل الذي يمثل الأولوية خلال الرئاسة الإيطالية لمجموعة السبع خلال عام 2024، والتي أكد لنا الوزير هايل دعم ألمانيا الكامل لها”، مبينةً أن “الاجتماع ركز على التعاون بين البلدين بشأن التحديات المشتركة: تنفيذ خطة العمل الثنائية وإعلان النوايا المشترك بشأن التدريب المهني وخدمات التوظيف العامة والسياسات المعمول بها”.

كما أعرب الوزيران، وفقاً للمذكرة، عن “القلق بشأن النقص التي تعاني منه القوى العاملة المؤهلة، إزاء ارتفاع عروض العمل والبيانات حول قطاع التوظيف، شيخوخة السكان والحاجة المتزايدة للتدريب والتحديث المهنيين”.

وخلص البيان مشيراً إلى إن “الوزيرة كالديروني، قامت من ثم بزيارة مركز الأبحاث التابع لوزارة العمل الألمانية حول الذكاء الاصطناعي”.